Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (18.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der französische Lebensmittelkonzern Danone zeige sich für das laufende Geschäftsjahr pessimistischer, die Aktie knicke am Freitag um über sechs Prozent ein. Das belaste das Sentiment für den ganzen Sektor. Nestlé verliere ein Prozent, wodurch sich das Chartbild des weltweiten Marktführers weiter eintrübe.Obwohl das Wachstum im dritten Quartal angezogen habe, liege Danone nach den ersten neun Monaten weiter hinter der Jahresplanung zurück. Das Management erwarte nun für 2019 ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent bis drei Prozent. Bislang sei der Konzern von rund drei Prozent ausgegangen.Die bereinigte operative Marge solle dank Einsparungen weiter bei über 15 Prozent liegen. Dabei erwarte Danone weiter steigende Kosten für Rohstoffe und Verpackung.Nestlé habe zuletzt mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen exakt getroffen. Trotzdem stehe die Aktie seit ein paar Wochen unter Druck. Allerdings sei der Titel zuvor monatelang stark gelaufen und mit einem Plus von über 30 Prozent bester Wert im SMI.Nestlé sei so innovativ unterwegs wie seit Jahren nicht mehr. Das Unternehmen mische derzeit unter anderem den Multi-Milliarden-Markt für vegane und vegetarische Lebensmittel auf. Deswegen gebe es fundamental nichts zu meckern. Trotzdem sei der Chart angeschlagen, die Zeichen stünden kurzfristig auf weitere Kursverluste.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" empfiehlt bei der Nestlé-Aktie, das Stopp-Limit auf 78 Euro anzuheben. (Analyse vom 18.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link