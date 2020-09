SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (14.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der Nahrungsmittelhersteller Nestlé treib den Konzernumbau weiter voran. Während einige Marken auf dem Prüfstand stünden, würden die Schweizer in anderen Bereichen zukaufen. Bei den Analysten komme dies gut an, zuletzt habe die Investmentbank Bryan Garnier die Einstufung sowie das Kursziel erhöht. Die Aktie nehme derweil Anlauf auf einen bedeutenden Widerstand.Wie "Der Aktionär" berichtet habe, überarbeite der Schweizer Lebensmittelproduzent derzeit sein Markenportfolio. Dabei habe sich Nestlé zuletzt vom US-Speiseeis-Geschäft getrennt und auch den amerikanischen Teil des Hautpflege-Geschäfts verkauft. Ebenfalls zur Disposition stünden einige Marken im amerikanischen Wassermarkt. Zudem lote der Konzern verschiedene Möglichkeiten für das Wassergeschäft in China aus.Bei den Analysten komme die Konzentration auf margenstarke Portfolio-Titel gut an: Bryan Garnier habe die Aktie mit Kaufen und einem Kursziel von 125 Franken eingestuft. Zuvor habe der Zielkurs bei 118 Franken gelegen.Als Begründung habe Bryan Garnier die geplante Portfolioveränderung angeführt. Die Beteiligungsverkäufe sollten das Wachstumsprofil von Nestlé verbessern. Dabei sei aber kaum zu erwarten, dass die Erlöse in größere Übernahmen fließen würden. Stattdessen seien ergänzende Übernahmen in den Bereichen Tiernahrung und Health Science wahrscheinlicher.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: