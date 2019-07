Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

92,92 EUR +0,43% (22.07.2019, 17:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

102,72 CHF +0,12% (22.07.2019, 17:19)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (22.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Die Berichtssaison sei in vollem Gange. Am Freitag öffne der Konzern die Bücher. Die Aktie sei bereits sehr gut gelaufen, die Markterwartungen seien dementsprechend hoch. Nestlé dürfte vor allem von neuen Produkten wie Starbucks Nespresso Kapseln profitieren. Gebe es bald ein neues Rekordhoch?Nestlé zähle 2019 zu den besten Blue Chips Aktien Europas. Die Performance seit Jahresbeginn: +29 Prozent. Zuletzt habe die Aktie bei 104,28 CHF ein neues Rekordhoch erreicht.Dass der Titel so weit oben stehe, überrasche den AKTIONÄR nicht. Unter CEO Ulf Schneider arbeite der Konzern zunehmend profitabler. Die Chancen stünden gut, dass die EBITDA-Marge bereits im übernächsten Jahr auf 23 Prozent steige. Vor fünf Jahren seien es gerade einmal 19 Prozent gewesen.Positiv sei auch das Tempo, das der Lebensmittelkonzern in Sachen Big Deals und Innovationen hinlege. Nur sechs Monate nach dem viel beachteten Coup mit Starbucks seien die Schweizer im Februar mit einer Serie von Starbucks-Produkten an den Start gegangen.Der Deal mit Starbucks bedeute für Nestlé die Chance, weiteres Potenzial im Kaffeegeschäft zu heben. Das 2019er-KGV von 23 sei auf den ersten Blick recht hoch, doch das relativiere sich angesichts der weiter steigenden Profitabilität des Schweizer Giganten.Nach Einschätzung des AKTIONÄR bleibt die Nestlé-Aktie aussichtsreich. (Analyse vom 22.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link