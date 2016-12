SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

72,90 CHF -0,48% (28.12.2016, 16:21)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (28.12.2016/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zu kaufen.Im Jahr 2016 hätten sich die Preise für die meisten Agrarrohstoffe an den wichtigsten Handelsplätzen erholt. Im Jahr 2017 bestünden gute Chancen, dass sich die Konjunktur auf den großen - und damit für die Nahrungsmittelkonzerne wichtigen - Absatzmärkten erhole. Dies betreffe vor allem Brasilien, wo die anziehenden Devisenkurse bereits eine Rückkehr des Vertrauens internationaler Investoren signalisieren würden. Auch in China habe die Konsumnachfrage in Q3 bereits wieder spürbar angezogen. Der höhere Ölpreis stimuliere die Nachfrage in Russland und dem Nahen Osten.Da sich mehrere belastende Momente im Jahresverlauf abschwächen und sich aufgrund der US-Dollarstärke positive Währungseffekte für die europäischen Konzerne abzeichnen würden, sei sukzessive mit besseren Quartalszahlen zu rechnen. Dividendenrenditen von rund 3% würden die Attraktivität des Sektors aus Anlegersicht zusätzlich erhöhen. Rahlf bleibe bei seiner neutralen Einschätzung für den Nahrungsmittelsektor.Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Nestlé-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute 88 CHF. (Analyse vom 28.12.2016)XETRA-Aktienkurs Nestlé-Aktie:68,12 EUR +0,32% (28.12.2016, 16:16)Tradegate-Aktienkurs Nestlé-Aktie:68,215 EUR +0,14% (28.12.2016, 16:35)