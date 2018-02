Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

65,84 EUR -0,24% (16.02.2018, 10:03)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

75,84 CHF +0,18% (16.02.2018, 10:05)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (16.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Gerold Deppisch, Investmentanalyst von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Der Umsatz von Nestlé sei im Geschäftsjahr 2017 um 0,4% auf 89,8 Mrd. CHF gestiegen. Das organische Wachstum habe bei 2,4% (davon durch Volumenwachstum 1,6% und durch 0,8% durch Preiserhöhungen) und damit unter den Wachstumsraten der Vorjahre (2016: 3,2%; 2015: 4,2%) gelegen. Die zuvor vom Unternehmen in Aussicht gestellte Range von 2 bis 4% sei zwar am unteren Ende erreicht worden, sei allerdings nach Erachten des Analysten angesichts der historischen Zuwächse enttäuschend.Insbesondere in der Region Nord- und Südamerika sei die Entwicklung mit einem organischen Umsatzwachstum von 0,9% hinter den bisher gewohnten Wachstumsraten (z.B. in 2016: 4,2%) zurückgeblieben. Neben einem nur geringen Volumenwachstum (+0,2%) habe das Unternehmen in dieser Region in einem zum Teil deflationären Preisumfeld (insbesondere in Brasilien) kaum Preiserhöhungen (+0,7%) durchgesetzt. Eine gute Entwicklung habe Nestlé dagegen in Europa (+2,3%) und Asien (+4,7%) gezeigt.Das operative Ergebnis sei im Geschäftsjahr 2017 um 23,2% auf 10,1 Mrd. CHF gefallen. Der starke Rückgang sei im Wesentlichen auf höhere Restrukturierungsaufwendungen und eine Firmenwertabschreibung auf Nestlé Skin Health zurückzuführen. Bereinigt um die Firmenwertabschreibung habe das operative Ergebnis bei 13,2 Mrd. CHF (-3,3%) und die operative Marge bei 14,7% (-60 Basispunkte) gelegen. Zusätzlich bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen habe das operative Ergebnis bei 14,7 Mrd. CHF (+2,9%) bzw. die operative Marge bei 16,4% (+40 Basispunkte) gelegen.Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018 sei vorsichtig ausgefallen. Der Umsatz solle organisch zwischen 2% und 4% zulegen und die bereinigte operative Ergebnismarge gemäß der Zielvorgaben für 2020 (zwischen 17,5% und 18,5%) verbessert werden. Eine Erhöhung der Beteiligung an L'Oreal beabsichtige das Unternehmen derzeit nicht. Deppisch habe seine Prognosen leicht gesenkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: