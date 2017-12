ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (07.12.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Nestlé habe am Dienstagabend bekannt gegeben, den nichtbörsennotierten kanadischen Gesundheitsanbieter Atrium Innovations (Umsatz 2017e: rund 700 Mio. USD (rund 690 Mio. CHF)) vom Finanzinvestor Permira zu übernehmen. Der Transaktionswert betrage 2,3 Mrd. USD (rund 2,27 Mrd. CHF; EV/Umsatz-Multiplikator (2017e): 3,3). Die Bar-Übernahme solle in Q1/2018 abgeschlossen werden. Atrium stelle vor allem gentechnikfreie, biologische und hypoallergene Nahrungsergänzungsmittel (u.a. Probiotika, planzenbasierte Proteinnahrung) her und vertreibe sie in mehr als 14.000 Geschäften, vor allem in den USA (Umsatzanteil rund 80%). Die Aktivitäten würden dem margenstarken Nestlé Health Science-Bereich zugeordnet, dessen Ausbau ein Schwerpunkt der aktuellen Strategie darstelle.Die Übernahme sei wenig überraschend gekommen. Kritisch sehe die Analystin den relativ hohen Kaufpreis, der sich aber durch die starke Wachstumsdynamik von Atrium und die hohe Markenbekanntheit der Produkte rechtfertigen lasse. Ferner spreche der attraktive Markt für biologische und natürliche Nahrungsergänzungsmittel für die Akquisition. Außerdem sehe die Analystin die Finanzierung der Transaktion wegen der soliden bilanziellen Situation von Nestlé als unproblematisch.Für die Nestle-Aktie, die mit einem Kursanstieg auf die Bekanntgabe reagierte, bestätigt Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bei unveränderten Prognosen und einem unveränderten Kursziel von 92,00 CHF ihr "halten"-Votum. (Analyse vom 07.12.2017)XETRA-Aktienkurs Nestlé-Aktie:73,70 EUR +0,49% (07.12.2017, 11:32)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:86,15 CHF +0,41% (07.12.2017, 11:34)