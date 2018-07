Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (18.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Nach einer Rally sei aktuell Konsolidierung angesagt. Doch das könnte sich bald ändern. Nestlé habe noch mehr Kaffeedurst. Der Konzern habe offenbar Interesse am italienischen Kaffeehersteller Illycaffe. Das treffe wohl auf mehrere Konkurrenten zu, unter anderem auf JAB, die Holding der deutschen Unternehmerfamilie Reimann. Doch die Eigentümerfamilie habe die Avancen zurückgewiesen, berichte "Bloomberg".Illy, 1933 gegründet, sei einer der letzten größten unabhängigen Kaffeeröster. 2016 habe das Unternehmen einen Umsatz von rund 460 Mio. Euro erzielt, ein Plus von 5,3% gegenüber dem Vorjahr. Illy sei in 140 Ländern tätig.Was Nestlé mit der Übernahme möchte, sei klar: die eh schon starke Position im hart umkämpften Kaffeemarkt weiter ausbauen. Der Konzern habe sich im Mai für 7,2 Mrd. USD das Recht gesichert, Starbucks-Produkte zu vermarkten. Ein sinnvoller Schritt, denn in den USA belege Nestlé im Kaffeemarkt nur Platz 5. Starbucks belege Platz 1.Die Konsolidierung nach der Rally sei nicht ungewöhnlich und kein Grund zur Sorge. Wichtig sei, dass der Titel weiter oberhalb der 200-Tage-Linie notiere. Seit der Empfehlung des "Aktionär" liege er mit 160%. Damit sollte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: