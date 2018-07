Kursziel

Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 70,00 Underperform Credit Suisse Alan Erskine 17.07.2018 - Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 16.07.2018 88,00 Overweight Morgan Stanley Eileen Khoo 09.07.2018 84,70 Equal weight Barclays Capital Alex Smith 06.07.2018 95,00 Buy Deutsche Bank Gerry Gallagher 05.07.2018 82,00 Hold Société Générale Warren Ackerman 03.07.2018 84,00 Halten Independent Research Lars Lusebrink 03.07.2018 82,00 Outperform RBC Capital Markets - 02.07.2018 90,00 Buy Kepler Cheuvreux Jon Cox 02.07.2018 92,00 Kaufen Nord LB Karsten Rahlf 28.06.2018 94,00 Buy Goldman Sachs Mitch Collett 27.06.2018 81,00 Hold Berenberg Bank James Targett 27.06.2018 78,00 Underperform BNP Paribas Jeff Stent 25.06.2018 - Neutral UBS AG Pinar Ergun 30.05.2018 83,00 Hold Jefferies & Company Martin Deboo 09.05.2018 95,00 Buy S&P Capital Jia Man Neoh 08.05.2018 - Buy Citigroup Cedric Besnard 08.05.2018 81,00 Market-perform Bernstein Research Andrew Wood 07.05.2018 86,00 Buy Baader Bank Andreas von Arx 07.05.2018

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (25.07.2018/ac/a/a)







Die Nestlé S.A. wird am 26. Juli über das 2. Quartal 2018 berichten.Eine der höchsten Kursprognosen für die Nestlé-Aktie kommt von der Deutschen Bank: Analyst Gerry Gallagher hat das Kursziel von 90 auf 95 CHF erhöht und die Einstufung auf "buy" belassen. Bedenken am Markt hinsichtlich der Preise könne er nicht teilen, schrieb Gallagher in einer am 5. Juli vorliegenden Studie. Die Wechselkurse hätten sich zuletzt günstig für den Lebensmittelkonzern entwickelt. Auch verbessere sich die Qualität des Wachstums.Die Schweizer Bank Credit Suisse hat jedoch die Einstufung für Nestlé vor Halbjahreszahlen auf "underperform" mit einem Kursziel von 70 CHF belassen. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und die bereinigte Gewinnmarge dürften einen Tick über den durchschnittlichen Markterwartungen liegen, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am 17. Juli vorliegenden Studie. Den Jahresausblick dürfte das Management bestätigen.