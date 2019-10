Kursziel

Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 93,00 Underperform Credit Suisse Alan Erskine 15.10.2019 20:40:51 117,00 Buy UBS AG Charles Eden 10.10.2019 109,00 Hold HSBC Jeremy Fialko 10.10.2019 119,00 Buy Goldman Sachs John Ennis 07.10.2019 120,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 30.09.2019 115,00 Overweight Barclays Capital Warren Ackerman 26.09.2019 121,00 Buy Jefferies & Company Martin Deboo 25.09.2019 92,00 Underperform RBC Capital Markets James Edwardes Jones 25.09.2019 100,00 Market-perform Bernstein Research Andrew Wood 18.09.2019 120,00 Overweight Morgan Stanley Richard Taylor 09.09.2019 120,00 Hold Deutsche Bank Gerry Gallagher 09.09.2019 115,00 Buy Berenberg Bank James Targett 29.07.2019 110,00 Buy Baader Bank Andreas von Arx 26.07.2019



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



A0Q4DC



NESR



NESN



NSRGF



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (16.10.2019/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 121,00 oder 92,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. veröffentlicht am 17. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2019.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nestlé-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der US-Bank J.P. Morgan: Die dort zuständige Analystin Celine Pannuti hat die Einstufung für Nestlé vor Quartalszahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 120 CHF belassen. Mit einem Anstieg des Umsatzes im dritten Quartal von geschätzt 4 Prozent dürfte das Wachstum des Lebensmittelkonzerns stark bleiben, schrieb Pannuti in einer am 30. September vorliegenden Studie. Vor allem auf den Märkten Europa und Nordamerika dürften die Schweizer gut abschneiden, während es in der Region Asien-Pazifik schwierig bleibe.Die niedrigste Kursprognose für die Nestlé-Aktie kommt von RBC Capital Markets und liegt bei 92,00 CHF. Das Analysehaus hat Nestlé von "sector perform" auf "underperform" abgestuft und das Kursziel von 98 CHF gesenkt. Es werde für den Nahrungsmittelkonzern nicht einfach, das untere Ende des Umsatzziels im mittleren einstelligen Prozentbereich zu erreichen, schrieb RBC-Analyst, James Edwardes Jones, in einer Studie vom 25. September. Die Schweizer müssten dafür Marktanteile gewinnen und zusätzlich in ihre Marken investieren. Dies hemme das Margenwachstum. Die einfachen Spiele habe Nestle gewonnen, weiter überdurchschnittlich abzuschneiden, werde nun aber schwieriger.Der Schweizer Lebensmittelgigant Nestlé will von der stark anziehenden Nachfrage nach veganen Produkten überdurchschnittlich profitieren, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 10. Oktober. Nestlé wolle unter anderem mit fleischlosen Burgern, Würstchen und Schnitzeln bei den Kunden punkten. Für Cheeseburger-Fans habe der Konzern im kommenden Jahr eine besondere Überraschung parat.Nestlé bringe 2020 vegane Alternativen zu Käse und Speck auf den Markt und damit die weiteren wichtigsten Zutaten für einen Bacon Cheeseburger. Vegane Burger-Patties biete Nestlé bereits an. Der Lebensmittelhersteller stelle die neuen Produkte Geschäftskunden wie Restaurant- und Gastronomie-Betreiber zur Verfügung.Durch die Vertriebs- und Marketingmacht werde Nestlé sehr wahrscheinlich eine dominante, vielleicht sogar die dominante Rolle im Markt für Alternativernährung spielen. CEO Mark Schneider sei für den Konzern ein Glücksfall, weil er für Innovationen wie veganem Speck oder Käse offen sei. Das Potenzial der Aktie ist noch längst nicht ausgereizt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nestlé-Aktie?