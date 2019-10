Kursziel

Nestlé-Aktie

(CHF) Rating

Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 120,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 23.10.2019 118,00 Buy Jefferies & Company Martin Deboo 21.10.2019 109,00 Hold HSBC Jeremy Fialko 21.10.2019 113,00 Buy Baader Bank Andreas von Arx 18.10.2019 117,00 Buy UBS AG Nik Oliver 18.10.2019 92,00 Underperform RBC Capital Markets James Edwardes Jones 17.10.2019 101,00 Market-perform Bernstein Research Andrew Wood 17.10.2019 120,00 Overweight Morgan Stanley Richard Taylor 17.10.2019 119,00 Buy Goldman Sachs John Ennis 17.10.2019 116,00 Buy Vontobel Research Jean-Philippe Bertschy 17.10.2019

Börsenplätze Nestlé-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

106,24 CHF +0,36% (31.10.2019, 13:52)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (31.10.2019/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 120,00 oder 92,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. hat am 17. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 17. Oktober zu entnehmen ist, haben ein starkes US-Geschäft und ein guter Lauf bei der Tiernahrung dem Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé im abgelaufenen dritten Quartal weiteres Wachstum beschert. Allerdings habe das Unternehmen unter negativen Währungseffekten gelitten. Der Umsatz sei um 2,9 Prozent auf rund 68,4 Mrd. CHF (rund 62,1 Mrd. EUR) gestiegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Vevey mitgeteilt habe. Das organische Wachstum, aus dem Wechselkurse sowie Zu- und Verkäufe herausgerechnet seien, habe 3,7 Prozent betragen. Mit dieser Kennziffer habe das Unternehmen exakt die Erwartungen der Analysten getroffen. Für das Gesamtjahr habe Nestlé seine Prognosen bestätigt. Zudem habe der Verwaltungsrat beschlossen, im Zeitraum von 2020 bis 2022 bis zu 20 Mrd. CHF an die Aktionäre zurückzugeben, habe es weiter geheißen. Dies solle wesentlich in Form von Aktienrückkäufen geschehen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nestlé-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose z.B. von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank hat die Einstufung für den Titel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "overweight" mit einem Kursziel von 120 CHF belassen. Der Geschäftsbericht zum abgelaufenen Jahresviertel des Nahrungsmittelherstellers sei solide gewesen, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am 17. Oktober vorliegenden Studie. Taylor rechne kurzfristig allerdings mit Gewinnmitnahmen, denn umsatzmäßig habe Nestlé wie erwartet abgeschnitten und auch das neue Aktienrückkaufprogramm sei von weiten Teilen erwartet worden.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Nestlé kommt hingegen vom US-Analysehaus Bernstein Research: 101 CHF. Der dort zuständige Analyst Andrew Wood hat die Aktie des Lebensmittelkonzerns nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "market-perform" belassen. Der Lebensmittelhersteller habe erwartungsgemäß solide abgeschnitten, schrieb Wood in einer Studie vom 17. Oktober. Das 20 Mrd. CHF schwere Aktienrückkaufprogramm sollte auf ein positives Echo stoßen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nestlé-Aktie auf einen Blick: