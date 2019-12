XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

53,95 EUR -0,19% (05.12.2019, 11:05)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

54,05 EUR +0,19% (05.12.2019, 10:52)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (05.12.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Wachstumsperspektiven intakt - AktienanalyseDer Bausoftware-Konzern Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) hat im dritten Quartal kräftig zugelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei im Jahresvergleich auch dank Zukäufen um 20,4 Prozent auf 138,3 Mio. Euro geklettert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei noch stärker gewachsen, nämlich um 46,4 Prozent auf 42,8 Mio. Euro. Die operative Marge habe sich damit um mehr als fünf Prozentpunkte auf 30,9 Prozent erhöht.Der starke Ergebnisanstieg gehe zwar in erster Linie auf die erstmalige Anwendung des neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 16 zurück. Aber auch bereinigt um diesen Effekt habe die EBITDA-Marge mit 28,2 Prozent klar über dem Vorjahreswert (25,5 Prozent) gelegen. Nemetschek werde daher für das Gesamtjahr etwas mutiger. Die Jahresprognosen für Umsatz und Ergebnis dürften jeweils am oberen Ende der Spanne erreicht werden, habe der Konzern mitgeteilt. Das heiße: Beim Erlös könnten damit eher 550 statt 540 Mio. Euro erreicht werden, beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen gehe Nemetschek nun eher von 29 Prozent Marge aus als von 27 Prozent. Die Börse wisse das zu schätzen: Die Aktie von Nemetschek habe sich auf Monatssicht um rund 5,5 Prozent verteuert.Bis zum Rekordhoch von 57,95 Euro aus dem Juli fehle allerdings noch ein gutes Stück. Aktuell würden Anleger etwa 54 Euro für das Papier zahlen. Vor allem der Widerstand bei 55 Euro, an den sich die Aktie nach den Zahlen bis auf wenige Cent herangewagt habe, erweise sich als harte Nuss. Ein weiterer Hemmschuh auf dem Weg nach oben sei die Bewertung. Die Aktie komme inzwischen auf ein stolzes KGV von 54. Trotz intakter Wachstumsperspektiven sollten Anleger daher lieber Seitwärtsprodukte ins Auge fassen. (Ausgabe 48/2019)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: