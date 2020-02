Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (30.01.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Rekordlauf der Nemetschek-Aktie (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist gestoppt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Schuld sei eine Verkaufsempfehlung der Baader Bank. Analyst Analyst Knut Woller habe den Wert von "add" auf "reduce" abgestuft, wenngleich das Kursziel auf 62,50 Euro belassen worden sei. Zwar habe das Umsatzwachstum aus eigener Kraft in den ersten neun Monaten 2019 im angepeilten Zielkorridor für das Gesamtjahr gelegen, so Woller, die Steigerung habe sich jedoch im Quartalsverlauf abgeschwächt. Zudem habe Nemetschek im vierten Quartal 2018 sehr stark abgeschnitten, womit die Messlatte für das letzte Jahresviertel 2019 recht hoch liege. Er erwarte deshalb, dass der Umsatz auch im Jahr 2020 schwächeln könnte, zumal die Konjunktur an Schwung verlieren dürfte. Darüber hinaus finde die Fachmesse BAU in diesem Jahr nicht statt und könne damit auch keinen Rückenwind liefern.Analystin Nika Zimmermann von der Deutschen Bank sehe das völlig anders. Ihrer Meinung nach dürfte der Softwarehersteller weiterhin auf einem robusten Wachstumspfad bleiben. Sie habe daher die Einstufung für die Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen, was beim aktuellen Stand ein Aufwärtspotenzial von gut 25 Prozent impliziere. Das Papier des Herstellers von Bausoftware zähle zu den Top 8-Werten unter den kleineren und mittelgroßen kontinentaleuropäischen Unternehmen, so Zimmermann in ihrer Studie. (Ausgabe 04/2020)Börsenplätze Nemetschek-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:63,55 EUR -1,24% (30.01.2020, 10:53)