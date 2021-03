Börsenplätze Nemetschek-Aktie:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute rund 2.900 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von 556,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 165,7 Mio. Euro. (23.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareanbieters Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der Bausoftwareanbieter Nemetschek rechne trotz der Corona-Krise weiter mit einem Wachstum mindestens auf Vorjahresniveau und wolle künftig noch eine Schippe drauflegen. Der Umsatz solle 2021 währungsbereinigt mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, wie das MDAX-Unternehmen am Dienstag in München mitgeteilt habe.Analysten hätten zuvor mit rund acht Prozent kalkuliert, im Vorjahr sei Nemetschek wie bereits bekannt ohne Zukäufe und Wechselkurse gerechnet um 8,3 Prozent gewachsen. In den kommenden Jahren wolle Firmenchef Axel Kaufmann dann stärker von der Umstellung auf Software-Abos und Cloudangebote profitieren, das Wachstum solle sich dann deutlich beschleunigen - ab 2023 solle es sich auf den mittleren Zehnerprozentbereich belaufen.Beim operativen Ergebnis rechne Nemetschek 2021 mit einer Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 27 bis 29 Prozent nach 28,9 Prozent im Vorjahr. Experten seien zuletzt von 28,4 Prozent ausgegangen. Vergangenes Jahr sei der Jahresüberschuss wegen höherer Abschreibungen aufgrund der Einkaufstour des Konzerns auf 96,9 Millionen Euro zurückgegangen. 2019 habe Nemetschek bereinigt um den Sonderertrag aus dem Docuware-Anteilsverkauf 97,7 Millionen Euro verdient.Die Aktie von Nemetschek könne am heutigen Dienstag kräftig zulegen. Am Vormittag gehe es 5,8 Prozent nach oben auf 57,80 Euro. Damit sei das Papier hinter der Shop Apotheke Europe der derzeit zweitstärkste Wert des Tages im MDAX. Mit dem heutigen Kurssprung habe die Aktie auch die 38-Tage-Linie nach oben durchbrechen können. Dies sei ein klares positives charttechnisches Signal. Die nächste wichtige Hürde warte in Form der 200-Tage-Linie. (Analyse vom 23.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link