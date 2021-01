XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute rund 2.900 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von 556,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 165,7 Mio. Euro. (28.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bausoftware-Herstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Nemetschek habe in den vergangen fünf Jahren knapp 350 Prozent zulegen können. Der MDAX-Konzern profitiere von der Digitalisierung in der Baubranche. Doch seit Juni 2020 befinde sich die Nemetschek-Aktie in einem langanhaltenden Seitwärtstrend. Die heutige Abstufung von Goldman Sachs könnte für einen Ausbruch nach unten sorgen.Die US-Investmentbank habe Nemetschek von "buy" auf "neutral" abgestuft. Das Kursziel sei von 76 auf 56 Euro gesenkt worden. Der Analyst sehe das Unternehmen aus München im wachstumsträchtigen Bausoftware-Bereich weiterhin gut positioniert. Doch die Kursentwicklung der bereits hoch bewerteten Aktie (2021er KGV von 58) dürfte in nächster Zeit vom Transformationsprozess des Geschäftsmodells dominiert werden. Das Ziel sei es eine Mietsoftware zu etablieren, wodurch wiederkehrende Umsätze aus Softwareservice-Verträgen und Subskriptionsmodellen generiert werde.Der Umwandlungsprozess berge zwar langfristig die Chance auf höhere regelmäßige Erlöse, bringe aber auch Umsetzungsrisiken mit sich. Außerdem lasse sich die zukünftige Geschäftsentwicklung dadurch schwieriger vorhersagen. Aus diesem Grund senke Goldman Sachs seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2024.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nemetschek-Aktie: