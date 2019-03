Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (29.03.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Nemetschek wolle nach kräftigen Zuwächsen auch im laufenden Geschäftsjahr weiter zulegen. Der Ausblick des Bausoftwarehersteller impliziere nun ein hohes Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Trotz weltweit zunehmender Konjunktursorgen scheine die Nachfrage nach Bau-Software robust zu sein. Anleger seien begeistert von den Zielen. Bei einem Blick auf die Bewertung und die Peergroup werde die Luft aber langsam recht dünn.Die vorläufigen Zahlen von Anfang Februar habe das Unternehmen heute bestätigt. Der Umsatz sei inklusive einer Übernahme um knapp 17 Prozent auf 461 Mio. Euro geklettert. Organisch habe Nemetschek, der seit vielen Jahren vor allem durch Übernahmen an Größe gewinne, um gut 14 Prozent zulegen können. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um rund zwölf Prozent auf 121 Mio. Euro gestiegen.Der Bausoftware-Konzern habe sich die Digitalisierung der Baubranche auf die Fahne geschrieben und stelle Software für den kompletten Bauprozess von der Angebotserstellung, Planung über die Umsetzung bis hin zur Verwaltung von Gebäuden her. Außerdem biete Nemetschek Softwareprogramme für den Bau von Brücken und Tunneln an, aber auch eine 3D-Grafiksoftware etwa für die Werbe- und Filmbranche. Zu den Kunden würden neben Architekten, Bauunternehmen, Bauträger und Zulieferer auch Banken, Versicherungen und Gebäudedienstleister gehören.Gut möglich, dass das aktuelle Momentum den TecDAX-Titel noch bis an das Rekordhoch von 154,80 Euro aus dem September 2018 führe. Spätestens in diesem Bereich sollte der Nemetschek-Aktie dann aber die Luft ausgehen.Engagierte Anleger sollten daher nicht vergessen, Gewinne einzustreichen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2019)