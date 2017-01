Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

52,659 EUR -1,62% (23.01.2017, 10:15)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM), München, ist ein weltweit führender Softwarehersteller für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction). Mit weltweit mehr als 50 Standorten bedient die Nemetschek Group heute mit ihren zwölf Marken rund 2,1 Mio. Nutzer in 142 Ländern. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, setzt das Unternehmen seit jeher auf innovative Konzepte wie z.B. Open Building Information Modeling (Open BIM) für den AEC-Markt von morgen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2015 einen Umsatz in Höhe von 285,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 69,5 Mio. Euro. (23.01.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von Analyst Malte Räther von der Commerzbank:Malte Räther, Analyst der Commerzbank, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse nach dem Besuch der Fachmesse Bau die Kaufempfehlung für die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek AG (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) und senkt das Kursziel von 68 auf 60 Euro.Das Münchener TecDAX-Unternehmen dürfte von 2017 bis 2019 eher auf Wachstum statt auf Margensteigerungen setzen, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Räther werde mit Blick auf die Profitabilität der Nemetschek AG vorsichtiger. Er habe seine mittel- und langfristigen Annahmen nach unten revidiert, weil die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie für Vertrieb und Marketing höher ausfallen dürften als ursprünglich erwartet. Kurzfristig mangele es der Nemetschek-Aktie an positiven Kurstreibern.Malte Räther, Analyst der Commerzbank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Nemetschek-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 68 auf 60 Euro reduziert. (Analyse vom 23.01.2017)XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:52,52 EUR -1,94% (23.01.2017, 10:19)