Mit einem KGV von 44 für 2018 und unter 40 für 2019 sei Nemetschek zweifelsfrei stolz bewertet. Aber dafür auch wirklich sehr gut. Es gebe in Deutschland nur wenige Unternehmen, die pro Jahr zweistellig wachsen würden. Zudem seien vergleichbare Unternehmen aus den USA sogar noch etwas höher bewertet.



Dauerfavorit Nemetschek ist bei stärkeren Kursrücksetzern immer wieder eine Kaufoption, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 16.03.2018)



Haar (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek AG (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) bei stärkeren Kursrücksetzern immer wieder eine Kaufoption.Es sei vollbracht! Deutschland habe nach SAP einen neuen Branchenprimus in der Softwarewelt. Lange Zeit habe die Darmstädter Software AG als Deutschlands Softwareunternehmen Nummer 2 gegolten. Dies habe sich jüngst geändert. Die neue Nummer 2 nach Börsenkapitalisierung sei die Münchner Nemetschek SE. Diese Entwicklung sei absehbar gewesen. Die Experten hätten Nemetschek stets beste Chancen eingeräumt, die Software AG beim Börsenwert zu überholen. Mit einem Kurs von 87 Euro handle die Aktie auf einem neuen Rekordhoch und bringe damit einen Wert von fast 3,4 Mrd. Euro auf die Börsenwaage. Die Kapitalisierung der Software AG liege allerdings nur ganz knapp dahinter. Es sei also weiterhin auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen.Die Experten würden davon ausgehen, dass sich die Münchner mittelfristig durchsetzen würden. Während die Software AG beim Umsatz seit einiger Zeit auf der Stelle trete, erziele Nemetschek pro Jahr organisch zweistellige Zuwächse. Großer Vorteil Nemetschek: Seit Jahren könnten sich Aktionäre auf die Prognose des Managements verlassen.Das Unternehmen erfülle die eigenen Erwartungen, was die Software AG nicht immer von sich behaupten könne. In München nehme der Vorstand die Entwicklung zur Nummer 2 mit Freude zur Kenntnis. "Wir konzentrieren uns zuerst auf das Geschäft. Die Entwicklung unseres Börsenkurses überlassen wir den Investoren, die uns natürlich auf die jüngst höhere Kapitalisierung als bei der Software AG hingewiesen haben. Insgesamt ist das ein schöner Lohn für unsere Bemühungen. Wir arbeiten daran, dass wir auch in Zukunft weiterhin pro Jahr zweistellig wachsen", habe Vorstandssprecher Patrik Heider im Hintergrundgespräch gesagt.Für das Jahr 2017 habe Heider erneut neue Bestmarken bei Umsatz und Gewinn präsentiert. Nach vorläufigen Zahlen habe die Gesellschaft ein Umsatzplus von über 17% auf knapp 396 Mio. Euro erzielt. Prognostiziert habe Nemetschek einen Umsatz zwischen 395 bis 401 Mio. Euro. "Ohne die Effekte aus Währungen hätten wir sogar die obere Bandbreite unserer Prognose erreicht", so Heider. Organisch sei die Firma in 2017 um fast 14% gewachsen. Das EBITDA habe im vergangenen Jahr um fast 23% auf 108 Mio. Euro expandiert. Die Prognose von 100 bis 103 Mio. Euro sei übertroffen worden. Die Marge habe bei über 27% gelegen."Solibri entwickelte sich in 2017 sehr stark mit einem Wachstum von 30%. Diese Komponente betraf allerdings neben 2017 auch das Jahr 2016, in dem das Wachstum nicht ganz so stark war. In Summe wurden die Vereinbarungen zum Earn-Out nur ganz knapp verfehlt". Zudem erwarte das Unternehmen zwei positive Steuereffekte. Beide Effekte zusammen würden die Steuerlast des Konzerns im Jahr 2017 um rund 4,5 Mio. Euro reduzieren. Das EBIT des Jahres 2017 werde sich nach Berechnungen der Experten auf knapp 90 Mio. Euro belaufen. Netto würden sie mit einem Gewinn von fast 65 Mio. Euro rechnen. Addiere man die Einmaleffekte hinzu, dürfte sich der Profit auf über 75 Mio. Euro belaufen. Die Dividende dürfte sich von 65 Cent je Aktie auf mindestens 70 Cent für das Jahr 2017 erhöhen."2017 war für uns erneut ein sehr starkes Jahr. Wir entwickeln uns auf allen Ebenen und Regionen positiv. Die Nachfrage ist stark, und wir gewinnen weiterhin Marktanteile. Vor allem in den USA ist die Entwicklung sehr gut", so Heider. Nemetschek habe keinerlei Anzeichen, dass sich ein Markt oder die Nachfrage abschwäche. "Unser Ziel ist nachhaltig pro Jahr zweistellig zu wachsen. Das wollen wir auch 2018 wieder erreichen. Wir sehen keinen Grund, warum dies nicht realisiert werden kann. Unser adressierter Markt befindet sich im Wachstum. Alle Indikatoren sind positiv. Durch unsere Strategie der Internationalisierung und Gewinnung von Marktanteilen können wir noch deutlich schneller wachsen", erkläre Heider.2018 könnte der Umsatz die Marke von ca. 450 Mio. Euro erreichen. Weitere Übernahmen seien hierbei nicht eingerechnet. Grundsätzlich kalkuliere Heider mit einer EBITDA-Marge zwischen 25 und 27%. "Wir maximieren die Marge nicht, weil wir weiter investieren, um nachhaltig zweistellig zu wachsen". 2018 dürfte sich das EBITDA auf knapp 120 Mio. Euro belaufen und das EBIT auf ca. 100 Mio. Euro. Das Finanzergebnis sei weitgehend nicht relevant. Da Nemetschek ein Profiteuer der US-Steuerreform sei, werde sich die Steuerquote im Konzern auf 26 bis 28% reduzieren. Netto könnten 2018 ohne Einmaleffekte ca. 75 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder bis zu 1,95 Euro Gewinn je Aktie.