Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (20.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Seit Jahresbeginn springe das Papier des Münchner TecDAX-Unternehmens von Allzeithoch zu Allzeithoch. Am Montag sei sogar mit 69,05 Euro ein neues Rekordhoch markiert worden. Grund für den anhaltend langsam aber stetig steigenden Aktienkurs sei eine neue Vorgabe für das Baugewerbe. BIM sei die Abkürzung für Building Information Modeling (Bauwerksdatenmodellierung), einem Tool, dass alle staatlich finanzierten Bauprojekte auf der Planungsseite vereinheitlichen solle. Damit sollten größere Bauverzögerungen verhindert werden.Die Nemetschek-Aktie habe in den vergangenen zehn Jahren 4.400% zugelegt und sei mit einem 2020er-KGV von 67 kein Schnäppchen. "Der Aktionär" bleibe dennoch bullish für den Titel, da in Sachen BIM noch weiter nachgerüstet werden müsse und die Nemetschek-Aktie weiter zulegen dürfte, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2020)Börsenplätze Nemetschek-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:67,85 EUR -0,59% (20.01.2020, 16:12)