Kurzprofil Nemaska Lithium Inc.:



Nemaska Lithium Inc. (ISIN: CA64045C1068, WKN: A1JQUB, TSX: NMX) ist ein entwickelndes Chemieunternehmen, dessen Aktivitäten vertikal integriert sein werden - vom Spodumenabbau bis hin zur Kommerzialisierung von äußerst reinem Lithiumhydroxid und Lithiumcarbonat. Diese Lithiumsalze wenden sich in erster Linie an den schnell wachsenden Lithium-Ionen-Batterie-Markt, der durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Energiespeichern weltweit angekurbelt wird.



Das Unternehmen wird die Mine Whabouchi in Quebec (Kanada) betreiben, die zu den reichhaltigsten Lithium-Spodumen-Lagerstätten der Welt zählt - sowohl in puncto Volumen als auch in puncto Gehalt. Das Spodumenkonzentrat, das bei der Mine Whabouchi produziert wird, wird bei seiner hydrometallurgischen Anlage in Shawinigan unter Anwendung eines einzigartigen Membranelektrolyse-Verfahrens verarbeitet, für das das Unternehmen mehrere Patente besitzt.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Nemaska Lithium-Aktienanalyse des Analysten David A. Talbot von Eight Capital:Laut einer Aktienanalyse bleibt Analyst David A. Talbot vom Investmenthaus Eight Capital in Bezug auf die Aktien von Nemaska Lithium Inc. (ISIN: CA64045C1068, WKN: A1JQUB, TSX: NMX) bei seiner Kaufempfehlung.Aufgrund eines höheren Verwässerungseffekts durch die benötigte Kapitalerhöhung von Nemaska Lithium Inc. überarbeiten die Analysten von Eight Capital das Bewertungsmodell. Die NAV-Multiple sei von 1,0 auf 0,8 reduziert worden.Alle Augen des Marktes seien nun auf die Finanzierung des Unternehmens gerichtet. Nemaska Mining benötige für die Whabouchi-Lithiummine und die hydrometallurgische Anlage in Shawinigan rund 375 Mio. CAD.Der Aktienkurs spiegele derzeit ein Worst Case-Szenario wider, so der Analyst David Talbot.