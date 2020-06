Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (17.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Umfeld für die Wasserstoffaktien sei derzeit zweifellos hervorragend. Vor allem die im Rahmen des Konjunkturpakets von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Milliarden an Fördergeldern für den Ausbau der "grünen" Energien würden viel Fantasie bei den Werten wie Nel sorgen. Es sei aber mittlerweile so viel Zukunftsmusik eingepreist, dass die Bewertungen zur Vorsicht mahnen würden. Investierte Anleger könnten Teilgewinne mitnehmen. Die Nel-Aktie sei kurzfristig ohnehin überkauft, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.06.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nel-Aktie: