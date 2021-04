Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,50 EUR +0,20% (23.04.2021, 18:34)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

25,31 NOK +0,12% (23.04.2021, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (23.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel habe am Freitag auf seinem offiziellen Twitter-Account den Beitritt in die "Renewable Hydrogen Coalition" bekannt gegeben. Dabei handle es sich um eine im November 2020 ins Leben gerufene Allianz, die den Einsatz von erneuerbarem Wasserstoff in Europa vorantreiben möchte. Was habe es damit auf sich?Die Koalition begreife sich selbst als Stimme eines hochrangigen und interdisziplinären Netzwerks von Start-ups, Investoren und Industrie. Alle verbinde das Ziel, Europa zum Weltmarktführer für erneuerbare Wasserstofflösungen zu machen und somit die langfristigen Dekarbonisierungsziele der EU zu erreichen.Dabei würden die Verantwortlichen auf den bisherigen Erfolg der Kampagne "Choose Renewable Hydrogen" setzen. Diese habe dazu geführt, dass Wasserstoff auf Basis erneuerbarer Energien in der EU-Wasserstoffstrategie als einzige nachhaltige Lösung anerkannt worden sei. Die Kerngruppe umfasse Versorgungsunternehmen und Anbieter von Solar- und Windtechnologie, darunter namhafte Unternehmen wie zum Beispiel RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Vestas (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS) oder Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol Deutschland: GTQ1).Die Aktie habe sich nach der Korrektur im Februar und März etwas erholt und laufe seit Anfang des Monats seitwärts. Investierte Anleger würden ihre Gewinne laufen lassen. Der Stopp bleibt bei 1,90 Euro und als Kursziel wird weiterhin 3,80 Euro angestrebt, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link