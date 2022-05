Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,3245 EUR -3,67% (02.05.2022, 16:17)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,16 NOK -3,31% (02.05.2022, 16:11)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (02.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nel sei einem Netzwerk von norwegischen Technologieunternehmen mit internationalen Wachstumsambitionen beigetreten. Das Ziel sei, eine Arena für den Wissensaustausch, die Projektentwicklung und die Beschleunigung norwegischer Unternehmen zu schaffen, die sich an chinesischen Megaprojekten beteiligen und das Geschäft in der Volksrepublik ausbauen möchten.Beim Netzwerk handele es sich um das Nordic Industry Center, welches von der BI Norwegian Business School und Kongsberg Innovation entwickelt worden sei. Der Standort befinde sich an der renommierten Tsinghua-Universität in Peking. Nel habe die Zusammenarbeit bereits im Dezember 2021 geschlossen, corona-bedingt habe jedoch erst diese Woche eine Sitzung des Beirats samt offizieller Unterzeichnung stattgefunden.Teil des Netzwerk sei inzwischen auch der Düngemittel-Riese Yara. Laut einer Pressemitteilung von Nel sollten weitere große Industrie-Unternehmen Norwegens folgen.Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 1,25 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär".(Analyse vom 02.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link