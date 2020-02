Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (27.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach langer Durststrecke melde sich Nel mit einem Auftrag zurück. Die US-Tochter der Norweger habe einen Auftrag für einen PEM-Elektrolyseur von Trillium Transportation Fuels erhalten. Das Unternehmen wolle den durch die Anlage produzierten Wasserstoff für den Betrieb von Brennstoffzellen-Bussen nutzen.Die Nel-Technologie solle dann in Urbana, Illinois zum Einsatz kommen und bis zu zwölf Brennstoffzellen-Busse versorgen. Auftragsgegenwert (inklusive Service-Leistungen): 2,2 Millionen Dollar. Die Lieferung peile Nel für Ende 2020 an.Am nächsten Donnerstag (05. März) werde Nel die Ergebnisse zum vierten Quartal vorlegen. Anleger sollten sich erneut auf rote Zahlen vorbereiten. Kein Beinbruch, schließlich befinde sich Nel inmitten einer Expansionsphase und fahre die Kapazitäten für die Fertigung von Elektrolyse-Anlagen nach oben. Das verschlinge Kapital, genauso wie die dauerhaften Investitionen in die Technologie der Norweger.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link