Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (05.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es wäre ein guter Zeitpunkt für ein positives Signal gewesen, aber das sei leider nichts gewesen: Der Kurs der Nel-Aktie reiße im Handel an der Osloer Börse eine wichtige Unterstützungsmarke. Damit hätten die Bären zum Handelsauftakt klar die Oberhand bei der Wasserstoff-Perle. Doch es gebe noch Hoffnung nach dem verpatzten Start.Die gestern angesprochene Unterstützung bei 12,50 Norwegischen Kronen (NOK) sei zum Handelsauftakt in Norwegen unterschritten worden. Damit sei ein neues Korrekturtief ausgelotet worden (12,26 Kronen).Wer es positiv sehen wolle: Nel werde auch in Deutschland gehandelt und zumindest in Frankfurt sei der Kurs noch nicht auf ein neues Tief abgesackt. Die entscheidende Marke vom 20. September laute 1,21 Euro und sei zuletzt noch etwa drei Prozent entfernt gewesen."Der Aktionär" meint aber, dass die Nel-Aktie durch den Kursverfall inzwischen so günstig geworden ist, dass langfristig das Aufwärtspotenzial überwiegt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link