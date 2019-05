Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,7598 EUR -4,13% (07.05.2019, 18:09)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,48 NOK (Norwegische Krone) -1,77% (07.05.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (07.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel werde am 8. Mai frische Quartalszahlen präsentieren. Die Analysten würden im Vergleich zum vierten Quartal 2018 eine moderate Umsatzsteigerung von knapp 13 Millionen Euro auf 13,6 Millionen Euro erwarten. Beim EBITDA werde ein Verlust von 4,35 Millionen Euro erwartet. Doch würden nicht ansatzweise das Potenzial widerspiegeln, das langfristig in Nel schlummere.Viel spannender werde im Rahmen der Zahlenpräsentation ein möglicher Ausblick auf das laufende Jahr und potenzielle Aussagen zu Projekten, bei denen Nel einen Fuß in die Tür gestellt habe. "Der Aktionär" erhoffe sich eine aktualisierte Unternehmenspräsentation, mit neuen Informationen zu den wichtigsten Partnern und Projekten.Langfrist-Investoren würden die letzten Zahlenvorlagen nicht in guter Erinnerung haben. Sowohl die Ergebnisse zum dritten als auch vierten Quartal 2018 hätten an der Börse keinen Anklang gefunden. Das Positive: Jeder Kursrücksetzer nach den Zahlen habe sich als Kaufchance entpuppt. Denn inzwischen eile die Nel-Aktie weiter von Hoch zu Hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link