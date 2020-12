Börsenplätze Nel-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol Deutschland: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen fertige nicht nur alkalische und PEM-Elektrolyseure zur Produktion von "grünem" Wasserstoff, sondern auch Wasserstofftankstellen. Dass sich Nel technologisch in einer vielversprechenden Position befinde, untermauere eine neue Zertifizierung, die die Gesellschaft vor Kurzem erhalten habe.Dem Vernehmen nach habe Nel die weltweit erste OIML-R-139-Zertifizierung für ein Wasserstoff-Zapfsäulensystem erhalten (OIML stehe für das Internationale Organisation für das gesetzliche Messwesen). "Wasserstoff hat die geringste Dichte aller Gase, was ihn zu einem der anspruchsvollsten Gase macht, wenn es um eine genaue Massenmessung geht", so Michael Stefan, Abteilungsleiter Produktmanagement bei Nel Hydrogen Fueling. "Nel hat die in dieser Norm aufgeführten sehr strengen Anforderungen an die Messgenauigkeit erfüllt."Das Zertifikat sei international anerkannt und vereinfache den nationalen Zulassungsprozess, so Stefan weiter. Damit sei ein wichtiger Schritt für die Standardisierung des weltweiten Ausbaus der Wasserstoffinfrastruktur getan.Investierte Anleger bleiben dennoch bei dem Wasserstoff-Wert an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link