Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,616 EUR +0,84% (26.10.2021, 09:11)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

15,26 NOK -2,34% (25.10.2021, 16:28)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (26.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Zahlen zum dritten Quartal und Aussagen im Hinblick auf die neue automatisierte Produktionsstätte hätten bei der Nel-Aktie für einen Kurssprung von rund 20% gesorgt. Am Montagabend habe das norwegische Unternehmen mit einem weiteren Auftrag bei den Marktteilnehmern Pluspunkte sammeln können.Die Tochtergesellschaft Nel Hydrogen US habe einen Auftrag für PEM-Elektrolyseur-Ausrüstung von einem weltweit führenden Brennstoffzellen-Unternehmen erhalten. Den Namen würden die Skandinavier nicht nennen. Den Auftragsgegenwert beziffere Nel auf 2,6 Mio. USD, die Auslieferung der Ausrüstung solle zwischen 2022 und 2024 erfolgen. Im Rahmen des Auftrafgs werde der Wasserstoff-Spezialist auch Designberatungsdienste anbieten.Ein weiterer Auftrag für Nel, doch der Gegenwert sei überschaubar. Das Unternehmen müsse in den kommenden Wochen größere Fische an Land ziehen, um die immer noch hohe Bewertung zu rechtfertigen. Erst dann sollte auch der nachhaltige Chart-Turnaround gelingen. Wer investiert sei, bleibe mit einem Stopp bei 1,10 Euro dabei, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2021)Börsenplätze Nel-Aktie: