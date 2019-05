Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (22.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Hyundai fahre mit dem Nexo in Sachen Wasserstoffmobilität weit vorne weg. Stand 17. Mai 2019 hätten die Koreaner 1.075 Stück verkauft, davon 767 Fahrzeuge in Südkorea. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2018 habe Hyundai lediglich 949 Nexo ausgeliefert. Dieses Jahr sollten 5.000 Stück vom Band rollen. Dass gerade in Südkorea die Verkäufe anziehen würden, sei vor allem der Regierung zu verdanken, die die Rahmenbedingungen für diese Mobilitätsform der Zukunft schaffen würden. Davon profitiere auch die norwegische Nel.Vor knapp einen Jahr habe sich Nel eine erste Order in Südkorea für eine Wasserstoff-Station gesichert. Inzwischen habe das Management rund um CEO Jon André Løkke weitere Aufträge verbuchen und einem spannenden Joint Venture beitreten können.Ebenfalls spannend: Nel zähle Kogas zur Kundschaft. Dieses koreanische Unternehmen pumpe wie Hyundai einen Milliardenbetrag in die Wasserstoff-Technologie. Dass die Norweger in den Genuss weiterer Aufträge kämen, sei durchaus realistisch. Denn es brauche mehr Wasserstoff-Tankstellen.Aktuell konsolidiere die Nel-Aktie auf einem enorm hohem Niveau.Interessierte Neueinsteiger sollten in jedem Fall einen charttechnischen Rücksetzer abwarten. Investierte Anleger bleiben vorerst weiter dabei, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2019)