Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Bewegung in den USA: Staatliche Regulierungsbehörden hätten die Finanzierung von 39,1 Millionen Dollar für eine Reihe von Wasserstoff-Tankstellen, darunter mehrere in Südkalifornien, genehmigt, berichte NBC Los Angeles in Bezug auf Beamte. Die Mittel seien demnach den drei Unternehmen FirstElement, Iwatani und Shell für 36 Wasserstofftankstellen gewährt worden. Für Nel könnte es Aufträge geben.Nel habe bereits Wasserstoff-Tankstellen nach Kalifornien geliefert. Spannend: Die Norweger und Shell würden seit längerem eine Kundenbeziehung pflegen. Ende Januar 2019 habe Nel einen Auftrag im Gegenwert von sechs Millionen Dollar für einen neuen Großkunden gemeldet - im Anschluss habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um die Shell-Tochter EQUILON Enterprises handle.Davor wiederum habe Nel mit Shell eine neue Rahmenvereinbarung abgeschlossen. Es sei also keineswegs auszuschließen, dass der britisch-niederländische Energiekonzern erneut auf die Technologie von Nel setze.Investierte Anleger bleiben dennoch weiter bei der spekulativen Aktie an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link