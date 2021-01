Börsenplätze Nel-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe am Donnerstag einen Capital Markets Day abgehalten. Im Rahmen des Events habe Nel eine massive Kostenreduktion bei der Produktion von "grünem" Wasserstoff angekündigt. Ein ambitioniertes, aber nicht unrealistisches Ziel, welches sich der Wasserstoff-Spezialist bis 2025 gesetzt habe.Bis 2025 wolle Nel die Produktionskosten für ein Kilo grünen Wasserstoff auf 1,50 USD senken. Damit sollten fossile Alternativen übertroffen werden. Beim Event habe Nel die Strategie und Ambitionen für die nächsten Jahre skizziert. "Der Wasserstoffmarkt ist bereits groß, aber da nur ein Bruchteil durch Elektrolyse bedient wird, gibt es erhebliche Möglichkeiten, den bestehenden Markt grün zu machen", ist Nel-Chef Jon André Løkke überzeugt.Das Jahr 2021 stehe ganz im Zeichen von Investitionen. So sollten laut dem Firmenlenker weitere 100 Mitarbeiter eingestellt werden und 25% des 2020 aufgenommenen Geldes in Anlagen-, Ausrüstungs- und Technologieentwicklungsprojekte und weitere Kapazitäten fließen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link