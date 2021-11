Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,913 EUR +1,76% (08.11.2021, 10:37)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

18,85 NOK -1,28% (08.11.2021, 10:23)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (08.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Das Thema Wasserstoff sei an der Börse wieder gefragt. Neben Aktien wie Plug Power oder Nikola sei auch die norwegische Nel seit Wochen stark im Kommen. Aus charttechnischer Sicht stehe das Papier kurz davor, einen sehr wichtigen Widerstand aus dem Weg zu räumen. Sei Nel damit erfolgreich, sei bis hierhin Potenzial.Blicke man auf den Kursverlauf der Nel-Aktie auf Euro-Basis, erkenne man eine Untertassenformation, die bald nach oben aufgelöst werden könnte. Dazu sei aber ein Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie erforderlich. Im Euro-Chart habe Nel diese Marke erreicht; in Norwegischen Kronen fehle noch ein Stück bis umgerechnet 2,00 Euro.Sollte die Aktie diese Hürde meistern, dürfte sich der Run bis zum Sommer-Hoch bei umgerechnet 2,12 Euro fortsetzen. Hier warte allerdings eine sehr massive Widerstandslinie, die wohl nicht ohne Weiteres gebrochen werden dürfte. Falls doch, wäre anschließend sogar Platz bis 2,60 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: