Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

3,06 EUR +7,48% (07.01.2021, 15:42)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

29,78 NOK -0,57% (06.01.2021)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (07.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Wasserstoff-Aktien stünden auch zu Beginn des Jahres 2021 weit oben auf der Kaufliste der Anleger. Darunter befinde sich mit Nel ein Unternehmen, das "Der Aktionär" inzwischen seit vielen Jahren sehr intensiv begleite. Mit dem Erreichen der Marke von 3,00 Euro habe der Aktienreport-Tipp nun die Verzehnfachung geschafft.Im Oktober 2017 habe "Der Aktionär" erstmals die damals noch völlig unbekannte Aktie in einem Aktienreport vorgestellt. Dieser habe den Titel "Mobilität der Zukunft - 150%-Chance mit diesem Nischen-Player" geziert. Aus der "Nische" habe sich Nel befreien können. Das norwegische Unternehmen sei unlängst über die Grenzen Skandinaviens hinaus bekannt und habe seitdem viele spannende Aufträge und Projekte rund um den Globus verbuchen können.Im Aktienreport (Oktober 2017) habe die Wasserstoff-Aktie lediglich bei 0,30 Euro notiert. Bei einem Kurs von exakt 3,00 Euro errechne sich somit eine Performance von satten 900 Prozent. Oder anders ausgedrückt: in gut drei Jahren zum Verzehnfacher.Investierte Anleger sollten sich nun über die angefallenen Kursgewinne freuen und einen Teil der Position veräußern, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link