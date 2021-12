Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (22.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Für Nel-Aktionäre sei das Börsenjahr 2021 kein erfolgreiches gewesen. Zwar habe der Wasserstoff-Titel noch Anfang Januar bei 35,45 Norwegische Kronen (NOK) sein bisheriges Allzeithoch markiert. Von dort sei die Aktie allerdings in der Spitze um fast 70 Prozent gefallen. Nel-CEO Løkke habe in einem Interview erklärt, wie es 2022 weitergehen solle."Die Kunden machen sich zunehmend Sorgen um den Zugang zu Produktionskapazitäten und (unser) Werk könnte bald ausverkauft sein", habe Løkke zu "Recharge" gesagt. Der Manager habe hinzugefügt, dass Nel bereits "Gespräche über die Reservierung von Kapazitäten mit einer ausgewählten Anzahl von Kunden aufgenommen hat".Er befürchte, dass Hersteller wie Nel schnell ausverkauft sein würden, "wenn der Ketchup-Effekt einsetzt". Løkke nutze diesen so genannten "Ketchup-Effekt" hierbei als Metapher, um die aktuelle Lage im Wasserstoffsektor zu beschreiben.Seinen Aussagen zufolge stünden einige Aufträge im Gigawatt-Bereich zur Unterzeichnung bereit. Es fehle jedoch der metaphorische Schlag auf den Flaschenboden, damit es losgehen könne. Sollte dies passieren, würde sich der Wasserstoff-Spezialist vor Aufträgen kaum retten können.Nel wäre mit der im September fertiggestellten 500-Megawatt-Fabrik im norwegischen Herøya gut positioniert, um vom oben erwähnten "Ketchup-Effekt" zu profitieren. Für Anleger stünden also die Chancen gut, dass 2022 das Jahr der Großaufträge werde.Davon würde auch die spekulative Nel-Aktie profitieren, die aussichtsreich bleibt, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)