Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,985 EUR +0,71% (31.08.2020, 09:02)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

20,35 NOK -3,19% (28.08.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (31.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen arbeite rund um den Globus an vielversprechenden Projekten. Dazu gehöre auch die weltweit erste Pilotanlage für fossilienfreien Stahl im schwedischen Luleå (HYBRIT), bei der Nel den dafür notwendigen Elektrolyseur geliefert habe. Das Projekt solle am Montag in Betrieb gehen. Auf die Nel-Aktie sollte der Projektfortschritt aber nur geringfügige Auswirkungen haben.Egal ob emissionsfreie Stahl- oder Düngemittelproduktion: Nel habe bei vielen aussichtsreichen Industrieprojekten einen Fuß in die Tür gestellt. Beim HYBRIT-Projekt werde mit der Inbetriebnahme nun der nächste Schritt vollzogen. Das Potenzial auch über die industriellen Anwendungen hinaus sei enorm, die Bewertung aber auch. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) für 2021 belaufe sich auf knackige 25. Investierte Anleger sollten bei der hoch bewerteten Nel-Aktie dennoch an Bord bleiben und auf weiter steigende Kurse setzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2020)Börsenplätze Nel-Aktie: