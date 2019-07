Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel bringe inzwischen wieder rund eine Milliarde Euro an Marktkapitalisierung auf die Börsenwaage. Und das trotz des Vorfalls an der Wasserstofftankstelle bei Oslo, die die Anleger zwischenzeitlich in Panik versetzt habe. Nun richte sich der Blick nach vorn, denn dem norwegischen Unternehmen gehöre die Zukunft. "Der Aktionär" zeige auf, was die Analysten in den kommenden Jahren beim Wasserstoff-Player in Sachen operativer Entwicklung erwarten würden.Das zweite Quartal 2019 sei auch bei Nel passé. Aller Voraussicht nach dürften die Norweger im August wieder die Bücher öffnen und Bilanz ziehen. Im vorangegangenen Geschäftsjahr habe Nel die Ergebnisse zum zweiten Quartal am 23. August publiziert. So gut wie sicher sei, dass Nel im zweiten Quartal erneut einen Verlust ausweisen müsse. Im Schnitt würden die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten mit einem Quartalsumsatz von 13,4 Millionen Euro rechnen.Doch bei Nel sollte nicht die kurzfristige operative Entwicklung im Fokus stehen, sondern die langfristigen Perspektiven. Und da würden die Analysten umsatzseitig von einer Vervielfachung des Umsatzes ausgehen. Im Jahr 2021 sollten dann schwarze Zahlen geschrieben werden.Aus fundamentalen Gesichtspunkten sei die Nel-Aktie natürlich kein Schnäppchen mit einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von etwa 17 und Verlusten. Doch an der Börse werde bekanntlich die Zukunft gehandelt. Charttechnisch sei eine Konsolidierung jedoch inzwischen überfällig.Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" rät bei der Nel-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 05.07.2019)