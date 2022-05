Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nel.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,374 EUR +0,66% (04.05.2022, 10:54)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,605 NOK +0,78% (04.05.2022, 10:45)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (04.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Börsianer seien weiterhin nervös und am heutigen Mittwoch werde zusätzlich mit Spannung die US-Notenbanksitzung mit der Leitzinsentscheidung erwartet. Die Nel-Aktie habe bereits in den vergangenen Wochen unter der anstehenden Zinswende gelitten. Es gebe aber auch einige Hinweise, dass die Durststrecke bald zu Ende sein könnte.Anleger müssten in dieser Handelswoche mit einer erhöhten Volatilität klarkommen und auch weiterhin einkalkulieren. Je nachdem wie der Markt die Äußerungen der US-Notenbank FED am heutigen Mittwochabend aufnehme, könne es zu heftigen Kursreaktionen kommen. Auch bei Wasserstoff-Titeln wie Nel müsse mit hohen Ausschlägen in beide Richtungen gerechnet werden.Aus technischer Sicht befinde sich die Nel-Aktie seit Mitte März in einer Korrektur. Der Kurs sei bisher um rund 30 Prozent abgesackt und aktuell würden die Bullen um die Unterstützung an der 13-NOK-Marke kämpfen. Zugleich habe sich am Montag eine sogenannte Hammer-Kerze gebildet und diese sei mit dem Kurszuwachs am gestrigen Dienstag bestätigt worden. Dies sei als technisches Kaufsignal zu werten.Anleger würden vor der FED-Sitzung besser die Füße stillhalten. Sollte sich im Anschluss das Kaufsignal weiterhin als relevant darstellen, weil kein starker Abverkauf vollzogen worden sei, stünden die Chancen für einen Rebound gut. Aus technischer Sicht sei eine Gegenbewegung überfällig und die bestätigte Hammer-Kerze gebe zusätzlichen Rückenwind für die Bullen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: