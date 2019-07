Börsenplätze Nel-Aktie:



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (25.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel und Nikola Motor? Da sei doch was gewesen. Seit der Nikola World Mitte April sei es ruhig um das US-Start-up und die Partnerschaft mit dem norwegischen Wasserstoff-Pure-Player geworden. Inwiefern Nel in den Genuss weiterer Aufträge komme und Nikola Motor damit beim Aufbau der nötigen Infrastruktur unterstütze, bleibe abzuwarten. Doch ein Tweet von Nikola-Boss Trevor Milton verspreche viel Spannung im Herbst.Nikola-Motor-Chef Trevor Milton habe große Pläne. In Nordamerika solle die weltweit größte Wasserstoff-Infrastruktur entstehen. Für den Herbst stelle der Manager nun Newsflow in Aussicht.Vielleicht gebe es in diesem Zeitraum Neuigkeiten, was den Aufbau der Infrastruktur angehe - und inwiefern Nel in den Genuss weiterer Aufträge komme. Für Nel könnte diese Zeit enorm wichtig werden. Denn weitere Aufträge von Nikola Motor seien schon fast ein Muss, um die sportliche Bewertung mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 15 auch zu rechtfertigen. Nikola Motor zähle zu den mit Abstand wichtigsten Kunden. Schließlich habe das Unternehmen Großes vor.Wer bei der norwegischen Wasserstoff-Aktie investiert ist, bleibt dabei und beachtet den Stopp bei 0,52 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link