Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,7395 EUR -1,16% (27.07.2020, 09:2)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,805 NOK -7,27% (24.07.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (27.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe."Der Aktionär" habe zuletzt über die frischen Fördergelder für Nikola, Hexagon Composites und Plug Power berichtet. Auf der Liste tauche auch das Unternehmen Proton Energy Systems auf. Dabei handele es sich um eine Tochtergesellschaft von Nel. Nel habe zu der Förderung nun eine Pressemitteilung veröffentlicht. Die 4,4 Mio. USD vom US-Energieministerium (DOE) solle das Unternehmen für die Entwicklung fortschrittlicher Komponenten und Herstellungsmethoden verwenden, um kostengünstigen Wasserstoff aus der Elektrolyse zu ermöglichen.Dass die Nel-Tochter Proton Energy Systems in den Genuss der Förderung komme, spreche für das Unternehmen und die bereits vorhandene Technologie. Gleichzeitig schone der Zuschuss die Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Es bleibe dabei: Nel gehöre zu den spannendsten Wasserstoff-Werten auf dem Kurszettel. Anleger sollten aber immer den spekulativen Charakter der Nel-Aktie respektive des Sektors im Hinterkopf behalten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2020)Börsenplätze Nel-Aktie: