ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (30.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.

Hyundai habe bereits mit einer milliardenschweren Investitionsoffensive für die Wasserstoffmobilität verblüfft. Nun springe Korea Gas (Kogas) dem südkoreanischen Autobauer zur Seite. Wie "The Korea Herald" berichte, wolle das Unternehmen über 4 Mrd. USD in den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur und die Entwicklung damit verbundener Technologien pumpen. Die Rahmenbedingungen könnten für Wasserstoff-Pure-Player wie Nel wohl kaum besser sein.

Der südkoreanische Wasserstoffmarkt sei seit der Hyundai-Ankündigung und den Regierungsplänen mächtig in Bewegung und Nel sei mittendrin. Anfang Juli 2018 bereits habe das norwegische Unternehmen den ersten Auftrag aus dem asiatischen Land überhaupt vermeldet. Im Februar habe Nel einen weiteren Erfolg in Südkorea vermelden können. Mit dem Beitritt zum vor Ort ansässigem Joint Venture namens HyNet könnten die Norweger den Markt in Zukunft noch besser erschließen. Das Potenzial sei da, die notwendigen Investitionen würden getätigt.