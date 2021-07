Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (29.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Aktien im Wasserstoff-Universum würden sich momentan uneinheitlich zeigen. Während sich einige Titel im Laufe der Handelswoche bislang freundlich präsentiert hätten, sei die Lage bei Nel durchwachsen. Der Kurs komme nicht vom Fleck. Steige damit jetzt die Gefahr für einen weiteren Rückschlag? Diese Marken seien nun wichtig.Vor zehn Tagen habe die Aktie von Nel ein Zwischentief bei 16,38 Norwegische Kronen (NOK) markiert. Die Stimmung habe ins Positive gedreht und der Titel habe einiges an Boden gutmachen können. Der Kurs sei bis zu einem Preis von 18,78 NOK gestiegen. An diesem Punkt befinde sich der sogenannte Point-of-Controll. Er definiere das Volumen-Peak, also den Preis, zu dem die letzten zwölf Monate die meisten Aktien gehandelt worden seien.Diese Level würden Marktteilnehmer nutzen, um Gewinne mitzunehmen. Die Aktie sei zurückgefallen und notiere seit drei Handelstagen um die 17-NOK-Marke. Das Volumen-Profil sei im Bereich zwischen 16 und 20 NOK stark ausgeprägt und die Wahrscheinlichkeit sei damit groß, dass sich der Kurs hier weiter stabilisieren könne. Die langfristigen Perspektiven würden auch weiterhin stimmen.Risikofreudige Anleger mit einem langen Atem können daher die aktuelle Schwäche für eine Depotbeimischung nutzen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. Der Stopp liege weiterhin bei 1,40 Euro. (Analyse vom 29.07.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nel.