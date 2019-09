Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (03.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter de Lupe.Einer der wichtigsten Partner von Nel, Nikola Motor, habe angekündigt, dass man etwas anzukündigen habe. Das solle heute passieren. Am Markt gebe es die Hoffnung, dass Nikola Motor sagen werde, dass Nel zukünftig die Wasserstofftankstellen für das Unternehmen aufbauen werde. Das wäre laut dem Aktienprofi ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Nel und ein Signal, dass der Weg, den man gehe, absolut erfolgreich sei. Zu beachten ist der charttechnische Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal, der sich bei der Nel-Aktie ab Juli gebildet hat, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.09.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nel-Aktie: