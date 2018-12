Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

4,37 NOK +5,81% (11.12.2018, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (12.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen könne auf ganzer Linie überzeugen. Die Nel-Aktie befinde sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt habe das Papier eine Verschnaufpause eingelegt, es nehme allerdings gerade wieder Fahrt auf. Gelinge der Ausbruch über die Jahreshöchststände, wäre dies ein neues Kaufsignal für die Nel-Aktie. "Der Aktionär" bleibe optimistisch: Nel Hydrogen sei und bleibe einer der spekulativen Top-Player im Bereich Wasserstoff. Das Portfolio der Norweger umfasse neben Elektrolyse-Geräten zur Gewinnung von grünem Wasserstoff auch passende Betankungslösungen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:0,464 EUR +3,80% (12.12.2018, 11:36)