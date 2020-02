Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (30.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.DNB Markets und Pareto Securities hätten mit ihren Verkaufsempfehlungen für die Nel-Aktie aufhorchen lassen. Mittlerweile sei der Wasserstoff-Hot-Stock wieder deutlich in den Pennystock-Bereich gerutscht. Denn die Analysten würden im Basisszenario deutliches Abwärtspotenzial bei der Nel-Aktie sehen.Investierte Anleger sollten sich von der negativen Studie nicht aus der Ruhe bringen lassen. Könne Nel in den kommenden Wochen und Monaten mit Aufträgen punkten, dürfte die Aktie wieder den Weg nach oben einschlagen. Langfristig bleibe das Papier des norwegischen Unternehmens die wohl spannendste Wette im Wasserstoff-Sektor, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2020)Börsenplätze Nel-Aktie: