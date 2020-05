Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (22.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Nel-Aktie habe in den vergangenen Handelswochen seitwärts notiert. Am Freitag habe sie jedoch Fahrt aufgenommen. Charttechnisch nähere sich die Nel-Aktie einem Schlüsselwiderstand. Das April-Verlaufshoch bei 13,27 NOK (Norwegische Kronen) müssten die Bullen knacken. Dann würde sich das Chartbild deutlich aufhellen und Trader anlocken. Gelinge der nachhaltige Sprung über das Erholungshoch von Ende April, wäre der Weg in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 15,53 Kronen geebnet.Positive Impulse könnte es in den kommenden Wochen von Nikola Motor geben. Der Nel-Partner strebe via Fusion mit VectoIQ an die Börse. Das norwegische Unternehmen habe 5 Mio. USD in Nikola Motor gesteckt. Ergo: Ein fulminanter Börsengang spiele Nel in die Karten, zumal dann der US-Start-up die nötigen liquiden Mittel verfüge, um z.B. eine Wasserstoff-Infrastruktur aufzubauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: