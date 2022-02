Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,262 EUR +0,44% (11.02.2022, 10:45)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,665 NOK -0,98% (11.02.2022, 10:30)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (11.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eigentlich habe die Nel-Aktie richtig gut in diese Handelswoche starten können. Mit dem Sprung über eine wichtige charttechnische Hürde sei ihr ein Kaufsignal geglückt. Doch am gestrigen Donnertags habe sich die Stimmung nach einer Herabstufung des Kursziels eingetrübt. So stehe es nun um den Wasserstoff-Player.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für Nel von 21 auf 18 NOK (Norwegische Krone) gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Mit Blick auf die Wasserstoffbranche zähle Nel weiter zu seinen bevorzugten Werten, habe Analyst James Carmichael in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Für die Norweger sprächen ihr breites Technologieangebot und ihre Position in wichtigen Märkten.Die Nel-Aktie habe auf die Herabstufung am Donnerstag mit einem dreiprozentigen Rücksetzer reagiert, auch am Freitag habe sie zwei Prozent schwächer geöffnet. Das jüngste Kaufsignal, welches durch den Sprung über den kurzfristigen Abwärtskanal bei rund 12,50 NOK ausgelöst worden sei, sei damit verpufft. Bis zur Veröffentlichung der Q4-Zahlen am 16. Februar sei daher mit einem erneuten Test der Unterstützungszone zwischen 11,20 und 11,89 NOK zu rechnen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link