0,751 EUR -6,01% (23.03.2020)



10,11 NOK +4,77% (20.03.2020)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (23.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Pure-Player Nel habe ein Unternehmensupdate bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus veröffentlicht. In den USA müsse die Gesellschaft die Mehrheit der Aktivitäten in der Anlage in Wallingford, Connecticut, bis zur zweiten Aprilhälfte 2020 vorübergehend aussetzen. In den Werken in Norwegen und Dänemark werde der Betrieb vorerst fortgesetzt.Die internationalen Reisebeschränkungen würden bei Nel aller Voraussicht nach zu einige Verzögerungen bei der Installation und Inbetriebnahme der Wasserstoff-Stationen führen. Nel verfüge über eine starke Cash-Position mit nahezu keinen Schulden, die zugrunde liegenden Marktaktivitäten und das Interesse an Wasserstoff bleibe stark, und das Unternehmen bekräftige die positiven Marktaussichten, heiße es in der Pressemitteilung weiter.Dass Nel in den USA den Betrieb der Anlage vorerst aussetzen müsse, sei kein Beinbruch. Zumindest würden die Aktivitäten in Norwegen und Dänemark weiter laufen. Doch auch für Nel gelte: Umso länger die Corona-Krise anhalte, desto größer würden die negativen Effekte auf die Bilanz.Neueinsteiger sollten dennoch im aktuellen Marktumfeld eine charttechnische Bodenbildung bei der spekulativen Aktie abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link