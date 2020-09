Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,7735 EUR -3,54% (15.09.2020, 17:07)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

18,80 NOK -7,30% (14.09.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (15.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel: Probleme des Riesenkunden Nikola als möglicher Belastungsfaktor - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) im Interview mit "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Der Aktienprofi halte an seiner Meinung fest, dass Nel viel zu hoch bewertet sei. Nel habe das große Problem, dass man von Nikola sehr abhängig sei. Man wolle mehr als die Hälfte seiner Umsätze mit Nikola machen. Sollte jetzt bei Nikola etwas Schlimmes passieren, würde es bei Nel nicht gut aussehen. Man könnte diesen Riesenkunden nicht in kurzer Zeit ersetzen. Anleger sollten bei der Nel-Aktie zurückhaltend sein, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.09.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nel-Aktie: