Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (07.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nikola Motor wolle das Modell für den europäischen Markt, den Nikola Tre, im baden-württembergischen Ulm fertigen lassen. Der Startschuss für den mit Batterie betriebenen Truck solle bereits im kommenden Jahr fallen. Fans und Befürworter der Brennstoffzellen-Variante müssten sich indes noch bis 2023 gedulden. Darauf sollten sich nun Nel-Aktionäre einstellen.Die Auslieferung der Batterie-Variante solle bereits im Jahr 2021 erfolgen. Nikola Motor habe mit CNH Industrial (dazu zähle u.a. Iveco) einen erfahrenen Partner und gleichzeitig Investor an der Seite. Der Brennstoffzellen-Typ des Nikola Tre solle via dem H2-Haul-Programm vor der geplanten Markteinführung in Europa getestet werden.Nel lebe auch von der Fantasie potenzieller Großaufträgen von Nikola Motor. Es bleibe spannend, wann es zum geplanten Wasserstoff-Tankstellennetz Neuigkeiten gebe und ob Nel in den Genuss weiterer Aufträge komme.Das Start-up Nikola Motor könne sich auf namhafte Investoren wie CNH Industrial oder Bosch verlassen. Entsprechend habe sich das Risiko verringert, dass Nikola Motor gänzlich scheitere und mögliche Aufträge an Nel ausbleiben würden. Nikola Motor gehöre sicherlich zu den wichtigsten Kunden der Norweger. Doch auch von anderen Projekten wie HYBRIT oder das Vorhaben mit Yara sei einiges zu erwarten.Michel Doepke von "Der Aktionär" bleibt langfristig optimistisch für das Unternehmen gestimmt. (Analyse vom 07.02.2020)