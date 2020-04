Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nikola Motor wolle via Fusion mit VectoIQ (Ticker-Symbol VTIQ) den Gang an die Börse wagen. Mit der Corona-Krise befinde sich der wohl wichtigste Partner von Nel in keinem einfachen Fahrwasser, um diesen nächsten Schritt zu gehen. Nikola-Motor-Boss Trevor Milton indes verbreite auf Twitter Optimismus.Demnach sehe der Zeitpunkt für die Fusion gut aus. Der Firmenlenker habe aber noch kein genaues Datum. Er wolle es allen wissen lassen, sobald es feststehe.Nikola Motor wolle den Deal im zweiten Quartal 2020 über die Bühne bringen. Für das Start-up der nächste logische Schritt, um auch Anleger an der heißen Story mit Brennstoffzellen- respektive Batterie betriebenen Fahrzeugen teilhaben zu lassen.Am Mittwoch sei die Vorlage des Geschäftsberichtes für 2020 von Nel vorgesehen. Die Aktie habe sich inzwischen klar von den Krisentiefs lösen können. Es bleibe dabei: Die spekulative Wasserstoff-Story rund um Nel gehöre zu den wohl spannendsten auf dem Kurszettel."Der Aktionär" wird die Entwicklungen bei den Norwegern als auch beim Start-up Nikola Motor weiter mit Argusaugen verfolgen, so Michel Doepke. (Analyse vom 20.04.2020)