Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,328 EUR -3,42% (30.09.2021, 10:30)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,52 NOK -1,53% (30.09.2021, 10:16)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (30.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die norwegische Gesellschaft könne den nächsten kleineren Auftrag verbuchen. Dieses Mal habe ein Transport-Unternehmen aus Schweden zugeschlagen und eine Wasserstoff-Tankstelle geordert. Angaben zum Auftragsgegenwert mache Nel in diesem Fall jedoch nicht, dennoch stimme der jüngste Newsflow optimistisch.Es sei der dritte Auftrag, den Nel binnen kurzer Zeit melde. Zuvor habe das Unternehmen bekanntgegeben, einen Elektrolyseur nach Schottland zu liefern und die erste Wasserstoff-Betankungslösung in Frankreich zu installieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: